Inter, Marotta: "Lautaro out? Scelta razionale. Chi va in campo dà le giuste garanzie"

vedi letture

A pochi minuti dalla sfida contro il Viktoria Plzen, l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato a Sky Sport, partendo dalle scelte di Inzaghi di lanciare Acerbi e lasciare fuori Lautaro Martinez: "Sono decisioni razionali, alla luce degli impegni ravvicinati, è giusto questo genere di alternanza. Questa partita è importante per due obiettivi: ottenere il massimo e fare una prestazione decisiva nell'ambito dell'affiatamento che può farci arrivare alla continuità".

Lautaro giocatore faro: lasciarlo in panchina fa capire che la gara di Udine è più importante?

"Non ci dobbiamo dimenticare dell'impegno importante in campionato, così come quello di stasera. Chi va in campo stasera dà garanzie da tutti i punti di vista".

Con Onana titolare in Champions: può sentirsi più importante di Handanovic?

"Vale il discorso per i vari reparti. Anche per i portieri l'alternanza è qualcosa di positivo. Giusto che giochino entrambi, tutti e due danno garanzie. I grandi club fanno così".

Il confronto alla Pinetina prima della gara contro il Torino?

"Sono dinamiche che capitano in tutti i club. Abbiamo voluto dimostrare la vicinanza, da società, alla squadra e allo staff tecnico. I meriti del successo col Toro vanno all'allenatore e ai giocatori".