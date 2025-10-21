Inter, missione quasi compiuta: ora tre punti con i kazaki e playoff in tasca

Meno tre, poi per l’Inter di Cristian Chivu sarà missione compiuta. Almeno, la prima missione: con il 4-0 sull’Union Saint-Gilloise, i nerazzurri salgono a 9 punti nella maxi classifica della Champions League: al di là del primo posto momentaneo in attesa delle gare di domani, il bottino è pieno, dopo i primi 270 minuti della massima competizione continentale. Un traguardo iniziale, va detto, ma non del tutto indifferente.

Il percorso interista è diviso in due. Ed è un’analisi abbastanza chiara, sin dopo il sorteggio estivo: i nerazzurri affronteranno il giro di boa con la sfida casalinga ai modesti kazaki del Kairat Almaty, dopo aver affrontato Monaco e Slavia Praga. Poi ci saranno, invece, Atlético (a Madrid), Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund (in Germania): incroci per nulla scontati, forche caudine dalle quali anche una finalista dell’ultima Champions potrebbe uscire con ben pochi punti in tasca.

Playoff quasi in tasca. Per questo, arrivare alla quinta giornata con dodici punti in classifica è essenziale per togliersi il primo pensiero: l’anno scorso, ne sono bastati undici per staccare il pass per i playoff, seppur nelle retrovie. È il minimo indispensabile, per carità, ma non è comunque da dare per scontato, anche per quello che rappresenta economicamente: la certezza di rimanere comunque agganciati alla competizione più ambita (e remunerativa) d’Europa. Peraltro, detto che col Kairat bisogna ancora giocare, questo “tesoretto” di punti consentirebbe di affrontare le gare successive con ben altra tranquillità. Un aspetto mica secondario, per chi si nutre anche di fiducia come i calciatori di Chivu.