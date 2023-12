Inter, niente ritiro in vista della Real Sociedad. Domani riposa Lautaro?

vedi letture

La posta in gioco è altissima, ma Simone a Inzaghi deve anche gestire le energie, sia fisiche che psicologiche, della sua squadra. Così, niente ritiro per l’Inter alla vigilia della gara di Champions League contro la Real Sociedad, nella quale i nerazzurri dovrebbero vincere per centrare il primo posto nel girone D e quindi lo status di testa di serie in vista del sorteggio degli ottavi di finale.

Cuadrado e Frattesi dall’inizio. In conferenza stampa, il tecnico ha lanciato alcuni suggerimenti su quella che sarà la formazione in campo domani. Possibili quattro novità rispetto alla gara contro l’Udinese: dovrebbero partire dal primo minuto Cuadrado e Frattesi, con Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco a centrocampo. In difesa potrebbe rimanere fuori Bastoni: Darmian, Acerbi e Carlos Augusto davanti a Sommer. Possibile turno di riposo per Lautaro in attacco: Sanchez insidia il capitano in coppia con Thuram.

Torna Pavard. “Il provino possiamo dire che l’ha superato”, ha scherzato Inzaghi sulla corsa del francese a San Siro, insieme a Thuram dopo la vittoria sull’Udinese. Il francese, a meno di sorprese, tornerà a disposizione per la prossima di campionato contro la Lazio. Prosegue il percorso di recupero di Dumfries e De Vrij, che oggi si sono sottoposte a terapie.