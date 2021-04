Inter, occhio al Sassuolo: dal 7-0 del 2014 non ha più perso a San Siro coi nerazzurri

Conte sa bene che tra stasera e domenica, quando a San Siro sarà di scena il Cagliari, l’Inter può tracciare il solco definitivo tra sé e la concorrenza. Battendo il Sassuolo, intanto, il Milan andrebbe a meno 11. Non sarà una formalità - sottolinea comunque Tuttosport - anche se la formazione allenata da De Zerbi, che ha perso 5 delle ultime 7 trasferte, si presenterà all’appuntamento con una lista di assenze lunga una quaresima. Conte sa bene che questa partita ha tutto per essere il classico trappolone, perché il Sassuolo, che dal 7-0 subìto il 14 settembre 2014, non ha più perso a San Siro con l’Inter, collezionando 3 vittorie e 2 pareggi, sa esaltarsi proprio sui grandi palcoscenici e perché le assenze di Brozovic e Bastoni, unite al forfait di Perisic (che già non c’era a Bologna), rischiano di cambiare i connotati alla manovra offensiva nerazzurra.