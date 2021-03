Inter, per la Lega i nerazzurri si sono giocati il jolly rinvio. In futuro non ce ne saranno altri

vedi letture

Il rinvio della sfida tra Inter e Sassuolo in programma per domani è stato paragonato dalla Lega Serie A a quello di Torino-Sassuolo. Tecnicamente, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, viene considerato come il “jolly” giocato dall’Inter, che così non ne avrà altri. Secondo il protocollo, la condizione necessaria per usufruirne è avere almeno 10 elementi positivi in squadra, ma c’è stato l’intervento dell’Asl e quindi di una "causa di forza maggiore". Ciò significa che, nella malaugurata ipotesi in cui il club nerazzurro arrivasse alla sfida con il Bologna del prossimo 3 aprile (o ad una qualsiasi altra gara) con i 10 contagiati previsti nel protocollo, non ci sarebbe alcun rinvio da parte di via Rosellini e si andrebbe a ricreare quanto avvenuto in occasione di Lazio-Torino, con la palla che passerebbe al Giudice Sportivo.