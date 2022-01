Inter, se lascia Kolarov serve un esterno: Kostic e Bensebaini i preferiti, ma solo in prestito

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'Inter a gennaio si muoverà, probabilmente nelle ultime ore di mercato, per cercare un'alternativa sulla fascia sinistra, soprattutto nel caso in cui Kolarov dovesse lasciare. Kostic e Bensebaini rimangono i nomi preferiti, ma al momento Eintracht e 'Gladbach non aprono al prestito.