Inter, Sensi già oggi in gruppo. E con la Juventus ci sarà almeno per la panchina

vedi letture

Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto ieri Stefano Sensi hanno escluso lesioni e proprio per questo motivo già oggi il centrocampista dell'Inter tornerà in gruppo agli ordini di Antonio Conte e, salvo sorprese, sarà disponibile per il derby d'Italia contro la Juventus in programma domenica sera. La speranza, di Conte e dello stesso Sensi, è che il lungo calvario legato agli infortuni sia finalmente e definitivamente alle spalle e che magari la gara contro la Juventus possa diventare un nuovo inizio. Proprio contro i bianconeri lo scorso anno infatti iniziarono i problemi fisici del giocatore: fino a quel 6 ottobre Sensi era stato uno dei migliori dell'Inter, con 3 gol e 4 assist nelle prime 6 partite. Poi, nel primo tempo della sfida, il problema all'adduttore e da lì gli interminabili contrattempi fisici.