Inter, Sommer: "D'accordo con Messi, Pallone d'Oro a Lautaro. Io sottovalutato? Magari sì"

vedi letture

Quando si parla dei migliori portieri in circolazione difficilmente si fa il nome di Yann Sommer. Il portiere dell'Inter, invece, oltre ad aver avuto un'ottima carriera sta continuando a fare bene in nerazzurro. E allora potrebbe anche sentirsi sottovalutato. Non lo sa bene neanche lui, il diretto interessato, che si è soffermato sul tema in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Magari sì, non saprei, ma meglio non mettersi a pensarlo perché non puoi cambiarlo. Sono abituato a ragionare su ciò che posso cambiare: le mie performance, il mio livello. Quando si fanno queste classifiche, conta sempre da dove arrivi: gli italiani dicono Donnarumma, I tedeschi Neuer e spero gli svizzeri Sommer. Il mio obiettivo è essere il miglior portiere possibile per la mia squadra. E il fatto di essere candidato al premio Yashin mi fa piacere e mi fa capire che ho fatto bene".



Pallone d'Oro a Lautaro?

"Sono completamente d’accordo con Messi. Ho conosciuto Lautaro un anno e mezzo fa e ho notato da subito grande personalità, spirito giusto da capitano e il suo essere un eccezionale realizzatore: abbiamo sempre bisogno dilui e sarebbe un premio meritatissimo".

Thuram sta diventando un Lautaro?

"Avevo giocato con lui a Monchengladbach, ricordo il primo anno ebbe una crescita super. All’Inter ha fatto uno step ancora. Ora per lui la sfida è stare ogni tre giorni con la sua qualità sempre al top. Ci sono cose che Marcus fa e che la gente non vede. Eppure valgono come un gol, ad esempio una corsa che apre lo spazio per Lautaro".

Thuram-Lautaro al massimo livello sono la migliore coppia d’Europa?

"Difficile dire che sia la migliore di tutta la Champions, ma tra le migliori di certo.E una di quelle coppie d’attacco che vorresti sempre nella tua squadra e mai di fronte...".