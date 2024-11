Inter, Sommer: "Poco tempo per allenarci insieme, ma siamo pronti. Verona forte in casa"

Ricomincia la Serie A. Questo turno si aprirà con la partita tra Hellas Verona e Inter, in programma alle 15 al Bentegodi. Yann Sommer, portiere nerazzurro, nel pre-partita si è proiettato al match nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di Inter tv: "Non abbiamo avuto tanto tempo per allenarci insieme ma siamo pronti per giocare oggi. Conosciamo queste situazioni e dovremo fare una grande prestazione”.

Il portiere dell'Inter poi si è soffermato sulla squadra avversaria, temibile soprattutto tra le mura amiche del Bentegodi: “Il Verona è una grande squadra soprattutto quando gioca in casa. Dobbiamo difendere bene e fare il nostro gioco in fase di possesso palla”.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Daniliuc, Magnani, Dawidowicz; Tchatchoua, Serdar, Belahyane, Harroui, Bradaric; Tengstedt, Mosquera

A disposizione: Berardi, Perilli, Faraoni, Lambourde, Lazovic, Sarr, Livramento, Okou, Sishuba, Kastanos, Dani Silva, Alidou, Suslov, Cisse, Ghilardi

Allenatore: Paolo Zanetti

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Correa, Thuram

A disposizione: Di Gennaro, Martinez, Dumfries, De Vrij, Zielinski, Arnautovic, Frattesi, Buchanan, Pavard, Dimarco, Palacios, Taremi

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Andrea Colombo (Sez. AIA di Como)

Assistenti: Pietro Dei Giudici (Sez. AIA di Latina), Marco Ceccon (Sez. AIA di Lovere)