Inzaghi: "Lautaro non è mai stato un problema. Adesso sta bene e lo sfruttiamo"

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, parlando a Dazn al termine della vittoria per 3-1 contro la Roma, ha elogiato Lautaro Martinez, autore di un gol, oltre che tutta la squadra per il successo che alimenta il sogno scudetto: "Lautaro aveva bisogno dei gol, non è mai stato un problema anche quando non ne ha fatti. Si è sempre allenato nel migliore dei modi, adesso sta benissimo e lo sfruttiamo. Loro ci venivamo a prendere alti, è una squadra che non perdeva da dodici partite e sono stati bravissimi i ragazzi facendo una grandissima partita. E' un punto di partenza, dobbiamo inseguire. Ora c'è finalmente questo recupero con il Bologna da preparare nel migliore dei modi".