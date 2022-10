Inzaghi su Onana: "Può giocarsi il posto con Handa. A Barcellona? Non mi sbilancio"

"Bene, ha giocato come mi aspettavo". Simone Inzaghi giudica così a Dazn la partita di André Onana, la prima in Serie A per l'estremo difensore dell'inter: "Un portiere di qualità molto importante e in due mesi ha dimostrato di potersi giocare il posto con un grande campione come Handanovic".

Chi giocherà a Barcellona?

"Non mi sbilancio, anche oggi pensavo che De Vrij e Srkiniar ci fossero, poi ho valutato che in questo momento non posso permettermi di perdere giocatori. Abbiamo fiducia e speranza che qualche giocatore possa tornare il più presto".