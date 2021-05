Juric: "Ero incazzato, ma riflettendoci dico che è il mio miglior anno da allenatore in Serie A"

"Penso non si sia capito cosa abbiamo fatto quest'anno, è stato sottovalutato tantissimo". Parla così in conferenza stampa Ivan Juric, tecnico dell'Hellas Verona, alla vigilia della sfida contro il Torino: "Non si vede quello che stanno passando squadre come il Torino, che appartengono a un'altra dimensione, anche a livello economico. È una grandissima soddisfazione: ero incazzato, ma riflettendoci dico che è il mio miglior anno da allenatore in Serie A. Dentro di me c'è moltissimo orgoglio, sono contento".

