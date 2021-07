Juric: "Voglio creare un Torino forte. L'esempio? Tutti pensano all'Atalanta"

vedi letture

Allievo di Gian Piero Gasperini, Ivan Juric non può non avere un modello chiaro per immaginare la crescita del suo Torino: "Voglio giocare con meno paura e con spirito diverso, affrontando le gare attaccando. Lo abbiamo fatto all'Hellas, mi sono fatto un film per questi prossimi tre anni: ci saranno giornate storte, ma si vedrà la nostra identità. E vogliamo vincere su ogni campo. Dobbiamo cercare di costruire un pezzo alla volta: io devo dare un segnale, sono convinto che il presidente vedrà le cose che ho in testa. L'esempio? Tutti pensano all'Atalanta: hanno un grande settore giovanile, poi Gasperini ha portato grande mentalità. Voglio creare un Toro forte: subito è impossibile, ma subito serve un segnale. E negli miglioreremo".

Qui tutte le parole di Juric.