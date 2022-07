Juve, due strade per Pogba dopo il KO. Ora il francese consulterà diversi luminari

Riflessioni in corso per Paul Pogba. Dopo l'infortunio al menisco laterale, il centrocampista della Juventus deve decidere se sottoporsi a un'operazione chirurgica, con tempi di recupero più lunghi ma che risolverebbe il problema, oppure a una semplice sutura, che garantirebbe un rientro più rapido ma non darebbe garanzie sulla possibilità di evitare problemi in futuro. Due scenari diversi, che influenzano sia la Juve che la Francia: oltre al campionato, Pogba è infatti atteso dal mondiale in Qatar con i Bleus, un appuntamento che chiaramente non vorrebbe saltare, ma che gli sarebbe precluso in caso di meniscectomia.

Giro di consulti in vista. Per prendere la decisione migliore, Pogba nei prossimi giorni avrà una serie di consulti con specialisti del settore. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, inizierà da Bertrand Sonnery-Cottet, luminare di Lione che ha recentemente operato Zlatan Ibrahimovic. Ma si confronterà anche con il professor Roberto Rossi, ortopedico del J|Medical, e con Cristian Fink di Innsbruck, che ha operato tra gli altri, Chiellini, Zaniolo, Demiral e Chiesa. A quel punto, tirerà le somme e deciderà quale percorso intraprenderà.