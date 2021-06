Juve, in attacco tutto dipende da Ronaldo. Se parte, serve un 9: nel mirino anche Vlahovic

Il futuro di Cristiano Ronaldo è un rebus che agita e condiziona il mercato della Juventus. Molto, in attacco, dipenderà da cosa farà CR7 in estate: anche nell’incontro di ieri con la dirigenza, Massimiliano Allegri non ha posto veti rispetto alla sua cessione e la cosa non sorprende. Il difficile è capire dove Ronaldo passa portare il suo talento. In ballo, le solite tre squadre: il Paris Saint-Germain, soprattutto se Mbappé dovesse andare a Madrid. Lo stesso Real, che si è tirato fuori ufficialmente dalla corsa ma con il ritorno di Ancelotti ha un po’ sparigliato le carte sotto questo profilo. Il Manchester United, magari nell’ambito di uno scambio (qualcuno ha detto Pogba?) che peraltro potrebbe verificarsi anche nell’ipotesi PSG, in quel caso con Mauro Icardi come nome caldo. Se partirà Ronaldo, comunque, servirà appunto un centravanti: detto di Icardi, secondo il Corriere di Torino resta vivo il gradimento nei confronti di Dusan Vlahovic. Classe 2000, 21 gol nell’ultima Serie A, è il gioiello della Fiorentina che vuole trattenerlo a tutti i costi.