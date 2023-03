Juve, McKennie unico che potrebbe restare in Premier: Arthur e Zakaria torneranno bianconeri

Dei tre giocatori che la Juventus ha spedito in prestito in Premier League, al momento l'unico che potrebbe essere confermato è Weston McKennie, approdato al Leeds in prestito con riscatto fissato a 35 milioni in caso di salvezza del club al momento fuori dalla zona retrocessione. Per lo statunitense sono alte le possibilità di cessione a titolo definitivo, cosa che non si riscontra invece per Zakaria, poco utilizzato al Chelsea e prossimo al rientro in bianconero, e per Arthur, che non resterà al Liverpool dopo una stagione travagliata. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.