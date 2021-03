Juve, non solo Locatelli. Occhi in casa Ajax: nel mirino Gravenberch, spunta Rensch

vedi letture

La Juventus progetta il centrocampo del futuro e guarda in Italia, ma non solo. Nel mirino dei bianconeri c’è da tempo Manuel Locatelli, classe ’98 del Sassuolo per il quale continuano i contatti. Secondo Tuttosport, però, il ds Paratici mantiene sempre nei radar Ryan Gravenberch, centrocampista classe 2002 dell’Ajax, paragonato a Pogba e assistito dal suo stesso agente, Raiola. Non piace solo Alla Juve, chiaramente, ma per esempio anche a Barcellona e Manchester United. Tra i lancieri, però, c’è un altro talento che secondo il quotidiano piemontese fa gola alla Signora: si tratta di Devyne Rensch, 2003 che nella formazione di ten Hag gioca prevalentemente da terzino destro ma può ricoprire quasi tutti i ruoli tra difesa e centrocampo.