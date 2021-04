Juventus, caccia al parametro zero: nella lista di Paratici resiste il nome di Olivier Giroud

Il mercato sta per arrivare e in casa Juventus si pensa ai possibili parametro zero da poter cercare. Secondo quanto riportato da Tuttosport, oltre al solito Depay, c'è anche il nome di Olivier Giroud, che lascerà il Chelsea, per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione.