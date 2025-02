Juventus, Douglas Luiz: "All'inizio ho faticato. Felice del club, voglio continuare qui"

Il centrocampista della Juventus Douglas Luiz ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il successo per 2-1 contro il PSV nel match valido per l’andata dei playoff di Champions League.

Vittoria importante.

"La vittoria per noi è stata la cosa più importante. Sapevamo di giocare contro una squadra giovane e che corre molto, dobbiamo continuare così. Abbiamo un gol di vantaggio e dobbiamo approfittarne. Quando rigiocheremo con loro, dovremo avere voglia di vincere".

La tua partita?

"E' stato difficile, non giocavo da tanto 90 minuti ma penso di aver dato il mio contributo. All'inizio ho faticato, ma sono contento di essere qua e voglio sfruttare questo momento e continuare a giocare".

Quali sono i motivi per cui hai faticato ad integrarti?

"Qui ho trovato un calcio diverso. So che la Serie A è complicata come la Premier, ma ci sono altri aspetti che hanno condizionato il mio adattamento. Felice del club, dell'allenatore e dei miei compagni, voglio continuare qui e dare il meglio".