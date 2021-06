Juventus, Morata: "Speravo di fare una stagione così, è stata una delle migliori della mia carriera"

Nel corso dell’intervista concessa ai microfoni di Onda Cero, Alvaro Morata ha parlato anche della stagione del ritorno in Serie A con la maglia della Juventus: "Speravo di giocare una stagione così, è uno dei migliori anni della mia carriera. Potevamo fare qualcosa di più in Serie A ma va bene. Quando gioco ho molti compagni che giocano bene con il pallone, e quello che devo fare è dare fastidio ai difensori e fare il massimo per creare opportunità in attacco. Ci sono attaccanti che segnano 30 gol e non vincono nulla, io ho la fortuna di giocare con Ronaldo che è sempre il goleador principe, e non ho avuto la pressione di segnare molto perché se hai Ronaldo in squadra, ci pensa lui".