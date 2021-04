Juventus, occhi all'est Europa per la quarta punta: piacciono Shomurodov e Kvaratskhelia

vedi letture

Lente d’ingrandimento posizionata su Eldor Shomurodov. L’attaccante del Genoa si è ritagliato uno spazio importante nella stagione in corso malgrado l’affollamento nel reparto offensivo rossoblu. 23 presenze, tre gol e due assist sono il bottino del numero 61 del Grifone che oggi potrebbe essere un osservato speciale. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, la punta uzbeka sarebbe fra gli osservati speciali per il ruolo di quarta punta in casa bianconera. Oltre a lui ci sarebbe anche Khvicha Kvaratskhelia del Rubin Kazan.