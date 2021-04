Juventus, Paratici: "Contratto Dybala? Di questi tempi serve un senso di responsabilità"

Fabio Paratici, Managing Director della Football Area della Juventus, ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla partita contro il Genoa. Su Rovella, giocatore rossoblù e di proprietà dei bianconeri: "Siamo contenti di esserci accaparrati Rovella, la dote migliore che ha è che ha a cuore il calcio e sua carriera e questo lo porterà lontano. Per quel che riguarda la linea giovane abbiamo al Genoa anche Pellegrini che oggi non c'è per infortunio e altri giovani in giro. Da qualche anno abbiamo intrapreso questa filosofia e continueremo su questa linea".

Su Morata: "La situazione ha tante porte aperte. Abbiamo un accordo che ci può dare la possibilità di acquistarlo subito o riaverlo in prestito. Ha dato molto e sta dando molto e ci puntiamo".

Su Dybala: "Ci sentiamo ogni settimana col suo agente. Non possiamo dimenticarci del momento che stiamo vivendo e non parliamo solo di calcio. Un anno fa il Covid sembrava una parentesi di un paio di mesi, invece siamo ripiombati in una negatività dalla quale non siamo ancora usciti. Serve un senso di responsabilità in tutte le mosse che facciamo. Se chiedete a un qualsiasi imprenditore che tipo di mossa farà in 3-4 anni vi risponderà che è molto cauto. Non è quindi solo una politica della Juventus e del calcio".