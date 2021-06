Juventus, pressing per Locatelli: possibili contropartite tecniche per arrivare a quota 40

Juventus e Sassuolo viaggiano verso la fumata bianca per Manuel Locatelli. Il centrocampista, impegnato a Euro2020 con la nazionale azzurra, piace molto al club bianconero ma gli emiliani lo valutano 40 milioni di euro. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, ci sarebbe ottimismo sulla buona riuscita della trattativa in quanto si potrebbe valutare un inserimento di contropartite per raggiungere la cifra pattuita.

Le possibilità - Fra gli elementi sul piatto in cambio del centrocampista neroverde ci sarebbero giovani interessanti come Da Graca o Dragusin passando per Rovella e Fagioli. I bianconeri sarebbero intenzionati a tenere il difensore rumeno ed ecco che l'indiziato numero uno potrebbe essere proprio il centrocampista piacentino. Presto ci sarà un nuovo incontro.