Juventus, prosegue la caccia a Rudiger: tutte le alternative al tedesco per la difesa

La Juventus continua a sperare di poter ingaggiare Antonio Rudiger, difensore in scadenza con il Chelsea, a parametro zero al termine di questa stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport la concorrenza per l'ex Roma è però agguerrita, visto che Bayern Monaco e Real Madrid sono sulle sue tracce. Gli altri nomi monitorati dai bianconeri sono quelli di Gleison Bremer e Manuel Akanji del Borussia Dortmund, ma resistono poi anche le candidature di Nikola Milenkovic della Fiorentina e Mattia Viti attualmente in forza all'Empoli su cui è forte anche l'interesse dell'Inter.