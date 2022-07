Juventus, prosegue la corte a Morata: e il 7 agosto ci sarà l'amichevole con l'Atletico Madrid

Il 7 agosto è ancora lontano ma sarà molto interessante vedere con che maglia scenderà in campo Alvaro Morata. In quella data infatti è in programma a Tel Aviv l'amichevole fra Juventus e Atletico Madrid fra due club, come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, al centro di intrecci di mercato visto che i bianconeri starebbero trattando il ritorno dell'attaccante spagnolo.