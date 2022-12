Juventus, Soulé: "Contento per il gol in amichevole. Ora spero di ripetermi in Serie A"

Matias Soule, autore del gol su rigore che ha permesso alla Juventus di pareggiare 1-1 contro lo Standard Liegi in amichevole, ha parlato a Sky Sport dopo l'amichevole: "Sono felice del mio primo gol con la prima squadra, anche se è soltanto un’amichevole. Spero di potermi ripetere in Serie A tra qualche giorno. Loro giocavano molto bene, è stata complicata per noi. Noi giovani abbiamo messo in campo la voglia di sempre, potevamo vincerla, ma alla fine sono contento del gol. Tutti mi danno fiducia anche se non gioco, devo fare bene quando mi chiamano in causa. Sto imparando a fare meglio anche in fase difensiva, sento sempre più fiducia".

Cosa pensa della vittoria dell’Argentina al Mondiale?

"È stato incredibile per noi argentini che viviamo il calcio in maniera molto passionale. Spero di giocare un giorno un Mondiale, ma adesso penso a fare bene qui".