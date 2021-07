Juventus, Trezeguet non è convinto dell'Allegri-bis: "Avrei chiamato un tecnico straniero"

vedi letture

David Trezeguet, dopo sei anni come ambasciatore nella Juventus, ha deciso di intraprendere una nuova carriera. L'ex attaccante bianconero è intervenuto ai taccuini de La Gazzetta dello Sport per analizzare il ritorno in bianconero di Massimiliano Allegri. Una scelta non totalmente condivisa dall'ex giocatore: "Il modo di pensare nel calcio italiano non va più bene. In Italia ci si difende bassi e si chiede agli attaccanti di risolvere. Io sono sempre per i cambi radicali: dopo Allegri mi sarebbe piaciuto un allenatore straniero".