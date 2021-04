Kalinic flop, Juric: "Mi dispiace, quando intravedevo quello di Firenze s'è fatto male"

vedi letture

Pensa di far giocare Kalinic davanti? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Ivan Juric, allenatore dell'Hellas Verona che alla vigilia della sfida contro lo Spezia - gara valida per la 34esima giornata di Serie A - ha risposto così. "È un'opzione. Mi dispiace per Kalinic, quando intravedevo il giocatore di Firenze si è fatto male. In questo momento abbiamo due attaccanti: o uno o l'altro".

Kalinic, 33 anni, ha fin qui giocato meno di 800 minuti distribuiti in 14 partite e ha realizzato un solo gol, lo scorso 10 gennaio contro il Crotone.

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Ivan Juric.