Klinsmann: "Scudetto già dell'Inter, scherzo sempre sulla Juve fuori dai giochi con Del Piero"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Inter Jurgen Klinsmann ha commentato così la corsa Scudetto che vede come protagonisti principali i suoi nerazzurri: "Davvero mi sta chiedendo se i nerazzurri vinceranno lo Scudetto? Non si è ancora capito? Qui negli USA faccio il commentatore per ESPN, non perdo una partita dell’Inter. Con Del Piero scherziamo di continuo, lo avevo avvertito già a dicembre. Il giorno dopo l’eliminazione dalla Champions ho detto ad Ale: 'Lasciate stare il campionato, è roba nostra'", le parole dello storico bomber tedesco.