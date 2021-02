Koulibaly tranquillizza tutti dopo la positività al Covid: "Non ho sintomi e mi sento bene"

Il difensore azzurro Kalidou Koulibaly ha pubblicato un messaggio sui social per tranquillizzare i tifosi del Napoli dopo la sua positività al Covid-19: "Come sapete, sono positivo al Covid. Ma non ho sintomi e mi sento bene. Ci vediamo presto. Grazie per l’affetto", le parole su Twitter del centrale senegalese che dovrà saltare la sfida col Genoa di domani sera.