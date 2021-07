L'emozione di Nunziatini: "Inter tra i club migliori d'Europa, ma è un punto di partenza"

Non nasconde l'emozione Francesco Nunziatini, aggregato insieme ai "grandi" al ritiro della prima squadra. Queste le parole dell'attaccante classe 2003 a Inter TV: "L'Inter è una delle società più importanti d'Europa, non si può descrivere la sensazione di firmare con il club così. Per me è un sogno, ma deve essere un punto di partenza, non d'arrivo".