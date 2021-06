L'Hellas non riscatterà Colley. L'Atalanta ha una carta da giocare per arrivare a Tomiyasu

vedi letture

Ebrima Colley non sarà riscattato dall'Hellas Verona, che non ha esercitato l'opzione concordata a settembre (12,5 milioni di euro). L'attaccante gambiano tornerà dunque all'Atalanta, che potrebbe inserirlo nell'operazione per arrivare a Takehiro Tomiyasu del Bologna, grande obiettivo per rinforzare la difesa. Lo riporta Il Giorno.