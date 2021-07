L'infortunio di Spinazzola? Mourinho: "Tiago Pinto mi perdonerà, ma ci serve un terzino sinistro"

Durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della Roma, José Mourinho ha risposto anche ad una domanda su Spinazzola e sul mercato collegato al suo grave infortunio: "Mi dispiace per il suo infortunio, ma ha una gioia di vivere incredibile. E' arrivato a Trigoria infortunato e sembrava non fosse successo niente, era molto positivo. Ovviamente non lo avremo per molto tempo. Vediamo come risolvere, abbiamo Calafiori che è giovane ma abbiamo fiducia sul fatto che possa essere un giocatore della prima squadra. Detto questo, Tiago Pinto mi perdonerà, abbiamo bisogno di un terzino sinistro".

