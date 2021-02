L'Inter è la nuova capolista, Bergomi: "Finalmente un segnale forte in una serata decisiva"

"Da sottolineare la maturità dell'Inter, oggi è riuscita a dare un segnale forte in una gara decisiva contro una squadra che veniva da sei vittorie consecutive". Parole e pensieri di Giuseppe Bergomi, ex capitano dell'Inter che nello studio di 'Sky' ha così commentato la vittoria dell'Inter per 3-1 contro la Lazio.

"E adesso senza le coppe ha sicuramente un piccolo vantaggio - ha aggiunto in studio il giornalista Sandro Piccinini - e poi questa è una vittoria molto importante dal punto di vista dell'autostima".