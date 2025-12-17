L'Inter guarda ancora a Roma: obiettivo Wesley per rimpiazzare l'infortunato Dumfries

Dopo Manu Konè, l'Inter starebbe pensando ad altro big della Roma per il proprio mercato, nonostante in estate l'assalto al francese sia andato a vuoto. La società meneghina sarebbe infatti interessata al brasiliano, classe 2002, Wesley. Il nazionale carioca, esterno destro della formazione di Gasperini, è un punto fermo della Roma, ma alla dirigenza nerazzurra piace e non poco il giocatore e in Via della Liberazione lo reputano l'esterno che può non far rimpiangere Dumfries.

Secondo L'Interista, il suo potrebbe essere il nome giusto per la linea dettata dalla proprietà nerazzurra. Giovane, pronto e con un ingaggio di "soli" 2 milioni di euro all'anno. Il cartellino è da top-player, infatti i giallorossi potrebbero parlare di cessione solo per una cifra superiore ai 30/35 milioni di euro. L'Inter ha una carta che piace tanto ai gillorossi: Davide Frattesi.

Come detto, i nerazzurri hanno la necessità di trovare un'alternativa credibile all'olandese, che ieri è stato operato alla caviglia presso la “Fortius Clinic” di Londra. I tempi del programma riabilitativo non sono noti, si avranno maggiori sviluppi nelle prossime settimane. Proprio l'ex PSV ha aggiornato sull'esito dell'intervento: "L'operazione è andata bene. E' stato un mese duro con tante emozioni, ma sono contento che il peggio sia alle spalle. Ora concentrati sul recupero e farò del mio meglio per tornare in campo il prima possibile".