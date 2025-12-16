L’anno infinito di Wesley: l'acquisto più gasperiniano della Roma sempre in campo da gennaio

Il 2025, per Wesley Vinícius França Lima, è iniziato presto e non ha conosciuto pause. Il laterale brasiliano della Roma ha giocato la prima partita a gennaio, il 25: 60 minuti nel 2-0 del Flamengo sul Volta Redonda nel campionato carioca. Da lì in poi, anche se il numero delle partite è alto - ma non inconsueto: quarantacinque, a oggi -, la particolarità è legata alle pause: non ce ne sono state.

Complici i diversi calendari sportivi tra Brasile e Italia, Wesley ha di fatto sempre giocato: l’ultima gara con il Flamengo, mentre i suoi futuri colleghi ripartivano dopo le ferie estive, l’ha disputata il 24 luglio, nella Serie A brasiliana, dopo essere rientrati dal Mondiale per club. 2-0 sul Bragantino, famiglia Red Bull, appena prima di trasferirsi in Italia. Un mese dopo era di nuovo in campo, e anche in gol, nell’1-0 al Bologna che ha aperto il campionato della Roma di Gian Piero Gasperini, e che a posteriori ha raccontato tanto della stagione dei giallorossi.

Ieri, un altro uno a zero firmato dal brasiliano: sei punti sono tutti suoi, non pochi. Acquistato per 25 milioni di euro più 7 di bonus, Wesley è sembrato sin da subito l’acquisto più in linea con le idee di Gasperini, che sugli esterni ha costruito le proprie fortune in carriera. Pur di schierarlo in campo, del resto, il tecnico di Grugliasco l’ha anche dirottato sulla fascia sinistra, complici le defezioni dei colleghi. Tornato a destra, ha ripreso a correre: non si è mai fermato.