Fantacalcio, i player of the match 15a giornata

Ecco i migliori in campo della 15° giornata di Serie A

Nikola STULIC (Lecce-Pisa 1-0): pochi istanti prima di mettere a segno il suo primo gol in Serie A con la zampata vincente sul centro di Banda, aveva avuto una grande occasione di testa da due passi sprecata malamente. Potrebbe anche arrotondare nel finale ma la mira è imprecisa. L'importante era sbloccarsi, e regalare ai suoi una vittoria strameritata. Fantavoto: 10

Nikola VLASIC (Torino-Cremonese 1-0): le sorti dei granata passano dalla sua qualità. Realizza il suo secondo gol consecutivo, il terzo nelle ultime quattro partite, questa volta però è decisivo per la vittoria,mentre contro Lecce e Milan erano arrivate altrettante sconfitte. Fantavoto: 10

Tijjani NOSLIN (Parma-Lazio 0-1): è l'eroe che non ti aspetti nella partita del Tardini, con i biancocelesti ridotti in nove uomini. Gol molto bello, di forza resiste all'assalto di Valenti poi è freddo come il ghiaccio davanti a Corvi. Fantavoto: 10

Gianluca SCAMACCA (Atalanta-Cagliari 2-1): il bomber è tornato. La sua doppietta stende il Cagliari e fa volare la Dea. Sale a quota cinque in campionato, quattro nelle ultime quattro partite. Fantavoto: 13.5

Armand LAURIENTÉ (Milan-Sassuolo 2-2): in mezz'ora di partita rovina la giornata da sogno di Davide Bartesaghi e i piani del Milan che già pregustava il primo posto solitario. Il gol è da grande giocatore con un bell' uno-due con Pinamonti e il piattone in buca d'angolo ad infilare Maignan sul palo opposto. Poi spaventa San Siro con un altro tiro che finisce sul palo. Straripante. Fantavoto: 10.5

Gift ORBAN (Fiorentina-Verona 1-2): era finito un po' nel dimenticatoio in queste ultime giornate, ma l'infortunio di Giovane costringe Zanetti a metterlo in campo. È la mossa decisiva, il nigeriano mette in mostra nei due gol tutto il suo repertorio: geniale il piazzato con cui beffa un incerto De Gea, poi è lucidissimo nel mettere dentro il cross basso di Bernede. Fantavoto: 13.5

Jurgen EKKELENKAMP (Udinese-Napoli 1-0): quando vede il Napoli, più che azzurro vede rosso, ma soprattutto segna gol fantastici. Regala una perla al Blue Energy Stadium con una frustata potente e precisa che non lascia scampo a Milinkovic-Savic. Fantavoto: 10.5

Lautaro MARTINEZ (Genoa-Inter 1-2): in questo momento è il trascinatore assoluto dei nerazzurri (e dei fantallenatori). Con gol e assist stende il Genoa e ribadisce il suo status di top player della Serie A. Se le altre punte steccano, lui è la certezza assoluta in attacco. Fantavoto: 11.5

Juan David CABAL (Bologna-Juventus 0-1): Spalletti dalla panchina estrae il coniglio dal cilindro che gli permette di sbancare il Dall'Ara. Il suo colpo di testa sotto misura vale tre punti pesanti. Fantavoto: 10

WESLEY (Roma-Como 1-0): la spia della riserva non si accende mai per l'esterno brasiliano, motorino inesauribile tornato in questa partita sulla fascia destra. È sua la stoccata vincente che consente alla Roma di battere il Como. Fantavoto: 9.5