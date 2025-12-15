Roma, Wesley al terzo gol: "Massara mi ha chiesto di raddoppiare la cifra del Flamengo"
TUTTO mercato WEB
Wesley França, esterno della Roma e autore del gol-vittoria (1-0) ai danni del Como questa sera all'Olimpico, ha parlato dal prato dell'Olimpico ai microfoni di Sky Sport: "Questo è quello che ci chiede il mister, stiamo lavorando molto. Oggi l’abbiamo messo in campo. Sul piano personale sono felicissimo per il gol, nel complesso però per la prestazione della squadra”.
Sei al terzo gol in stagione. Una sorpresa o ci speravi?
“Sì, ne sono contento. Scherzando il direttore (sportivo, ndr) Massara mi aveva chiesto quanti ne avessi fatti al Flamengo, io ho detto 4 e lui mi ha detto che dobbiamo raddoppiare la cifra. Spero di riuscirci, ma sono venuto qui per dare una mano. Sono contento per la vittoria”.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
Le più lette
1 Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Serie C, i risultati dei posticipi: cade il Ravenna, l’Arezzo non ne approfitta. Ok Foggia e Crotone
Pronostici
Calcio femminile