Roma, Wesley al terzo gol: "Massara mi ha chiesto di raddoppiare la cifra del Flamengo"

Wesley França, esterno della Roma e autore del gol-vittoria (1-0) ai danni del Como questa sera all'Olimpico, ha parlato dal prato dell'Olimpico ai microfoni di Sky Sport: "Questo è quello che ci chiede il mister, stiamo lavorando molto. Oggi l’abbiamo messo in campo. Sul piano personale sono felicissimo per il gol, nel complesso però per la prestazione della squadra”.

Sei al terzo gol in stagione. Una sorpresa o ci speravi?

“Sì, ne sono contento. Scherzando il direttore (sportivo, ndr) Massara mi aveva chiesto quanti ne avessi fatti al Flamengo, io ho detto 4 e lui mi ha detto che dobbiamo raddoppiare la cifra. Spero di riuscirci, ma sono venuto qui per dare una mano. Sono contento per la vittoria”.