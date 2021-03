L'Inter non molla mai. 45 gol nei secondi tempi: solo al Sassuolo la ripresa "pesa" di più

L’Inter non molla mai. Lo conferma la vittoria sul Torino, l’ultima arrivata in un secondo tempo per i nerazzurri, che hanno segnato entrambe le reti nella seconda frazione di gioco. Una costante, per la squadra di Antonio Conte. I nerazzurri, infatti, oltre a vantare il miglior attacco del campionato, sono anche la squadra che ha segnato in assoluto più gol dal 45’ in poi. Sulle 65 reti complessive di Lukaku%Co, ben 45 (il 69 per cento) sono arrivate nel secondo tempo: di queste, inoltre, 32 sono state segnate dall’ora di gioco in poi. In pratica, l’Inter segna un gol su due negli ultimi 30 minuti della partita. Quando è il momento di dare la zampata, o la zuccata nel caso ultimo di Lautaro, decisiva per conquistare i tre punti.

Il campionato dei secondi tempi. È la Serie A: il nostro, con 1,49 gol segnati in media nella seconda frazione di gara, è tra i big five quello in cui si segna di più dall’intervallo al triplice fischio. Unico a stare al passo, la Bundesliga tedesca (1,48): più staccate la Ligue 1 (1,34) e la Premier League (1,28), fanalino di coda la Liga (1,23 gol in media nei secondi tempi). E nel campionato dei secondi tempi, in testa c’è l’inter: non poteva essere altrimenti. Anche se, in percentuale, non è la squadra che segna di più nella ripresa: in termini relativi, fa meglio il Sassuolo (70 per cento dei gol dal 45’ in poi contro il 69 per cento dell’Inter). Che però in totale ne ha segnati meno di quanto non abbia fatto l’Inter nei soli secondi tempi.

Quanto pesano i gol nella ripresa?

Sassuolo - 30 gol nei secondi tempi su 43 gol totali - 70%

Inter - 45 su 65 - 69%

Napoli - 36 su 56 - 64%

Udinese - 19 su 30 - 63%

Spezia - 20 su 34 - 62%

Cagliari - 18 su 30 - 60%

Juventus - 32 su 54 - 59%

Benevento - 16 su 27 - 59%

Atalanta - 37 su 63 - 58%

Torino - 21 su 36 - 58%

Hellas Verona - 19 su 33 - 58%

Lazio - 24 su 42 - 57%

Genoa - 16 su 28 - 57%

Milan - 26 su 50 - 52%

Fiorentina - 17 su 33 - 51%

Bologna - 18 su 36 - 50%

Sampdoria - 18 su 37 - 49%

Parma - 12 su 25 - 48%

Crotone - 13 su 30 -43%

Roma - 21 su 51 - 41%