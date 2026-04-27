L'Udinese riacciuffa la Lazio a un passo dal fotofinish: a segno Atta
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L'Udinese trova il gol del pareggio in casa della Lazio a quattro minuti dalla fine. Ripartenza dei bianconeri con Zaniolo che va al cross morbido sul secondo palo: Bayo stacca, Motta respinge ma corto e sui piedi di Atta, che da due metri da 2-2. Che partita all'Olimpico!
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