La Lazio segna con Dimarco a terra, Parolo: "Entri nella testa di tutti: è l'arbitro che fischia"

Marco Parolo a DAZN commenta il gol del 2-1 della Lazio contro l'Inter. "Se entrasse nella testa dei giocatori e di tutti noi che è l'arbitro che fischia, si continua a giocare. La scusa è 'ho preso gol e faccio casino', diventa una giustificazione. In NBA vanno a far canestro, è la mentalità italiana che deve cambiare. Fossi stato Felipe Anderson non l'avrei buttata fuori".