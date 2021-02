La prima a battere la Juve allo Stadium, dal 2012 quasi solo KO: Inter, domani si torna a Torino

Fu una vittoria storica: la prima di un’altra squadra allo Juventus Stadium. 3 novembre 2012: l’Inter di Andrea Stramaccioni batte la Juventus di Antonio Conte con il risultato di 3-1 in campionato. Nessuno fino ad allora aveva espugnato il fortino bianconero, lo stesso che domani i nerazzurri si propongono di provare a forzare nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Nel frattempo, di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, così tanta che Conte siederà sulla panchina dell’Inter in quella che è stata casa sua per anni: impensabile, nel 2012. Da quella sconfitta, la Juventus ha vinto nove scudetti e l’Inter zero, ma soprattutto le sfide dello Stadium sono state a senso unico: otto precedenti dal 2012 in poi, tra campionato e Coppa Italia. Sei vittorie bianconere, due pareggi: 13 gol siglati dalla Vecchia Signora, 2 dalla Beneamata. Che non segna allo Stadium addirittura dall’Epifania 2015, quando Icardi pareggiò il vantaggio di Tevez. Altri tempi.