La Roma e l'Olimpico dominano il Leicester: al 45' è 1-0 grazie a una zuccata di Abraham

La Roma termina in vantaggio il primo tempo contro il Leicester nella semifinale di ritorno di Conference League (andata 1-1 n.d.r.), dominando i primi venti minuti e comunque tenendo sempre gli avversari lontano dalla propria porta anche grazie alla clamorosa spinta di un Olimpico stracolmo e assordante. Inizia forte la Roma nel primo tempo con subito un'occasione importante di Pellegrini che su punizione ha impegnato Schmeichel in calcio d'angolo. Sul corner è stato Smalling a colpire senza fortuna. Ma è solo il preludio al gol che arriva all'11' con uno stacco imperioso di Abraham su corner dalla destra del solito Pellegrini. La Roma è in totale controllo e il capitano va vicino alla rete questa volta su assist di Zalewski, uno dei migliori della Roma nel corso del primo tempo. Il Leicester non riesce atroare il bandolo della matassa anche grazie a un'ottima prova della difesa di Mourinho, attentissima grazie alla sapiente guida di Smalling. Alla fine della frazione gli inglesi hanno provato a mettere la testa fuori dal guscio, affacciandosi in modo più assiduo dalle parti di Rui Patricio che non è stato mai impegnato nel corso del primo tempo.