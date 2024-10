La Roma ha superato lo shock per l'addio di De Rossi? Juric: "Vedo molti passi in avanti..."

Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara col Monza, mister Ivan Juric è tornato anche sul tanto discusso esonero di mister De Rossi. Di seguito le dichiarazioni del tecnico della Roma:

Il gruppo ha superato lo shock dell'esonero di De Rossi?

"Pellegrini ha spiegato bene cosa è successo e come ha vissuto il momento. Secondo me i ragazzi stanno lavorando benissime e sono molto concentrati su quello che stiamo facendo. Vedo molti passi in avanti rispetto a quelli che mi aspettavo. Mancano dei dettagli, ma ci sono. Sia a livello di gioco sia a livello di aggressione per prendere l'avversario".

Quanto sente già sua questa squadra? Quanto la squadra ha assimilato i suoi preconcetti?

"Andiamo passo per passo. Certe cose mi andavano bene altre voglio cambiarle, ma non stravolgerle. Le risposte sono molte positive in quel senso. Giovedì volevo far giocare tutti e vedere se i giocatori che sono arrivati quest'anno sono pronti e ci possiamo contare, come reagiscono. Abbiamo fatto una gara con tante buone cose, ma dobbiamo lavorare meglio in tante altre. È vero che abbiamo poco tempo di preparare le partite: ieri ad esempio abbiamo fatto un allenamento con quelli che non hanno giocato, oggi lavoriamo in rifinitura e domani speriamo di affrontarla con la miglior intensità".

