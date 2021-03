La Roma pesca l'Ajax ai quarti di Europa League. L'ex Stekelenburg: "Non credo siano felici"

vedi letture

È un momento molto felice per Maarten Stekelenburg. Il portiere dell'Ajax si è ritrovato improvvisamente a essere titolare dopo la squalifica di Onana e a 38 anni ha ricevuto un'inattesa convocazione in Nazionale: "Non me lo aspettavo, certamente non quando sono tornato qui all'inizio della stagione. È bellissimo. Nessuno si aspettava che succedesse qualcosa ad André, purtroppo è andata così".

La sfida con la sua ex squadra in Europa League: "Sarà bello, è il mio vecchio club, ci ho giocato otto anni fa. Non credo che siano contenti di incontrarci".