La Roma tira un sospiro di sollievo: nessuna lesione per Zaniolo, ci sarà col Sassuolo

José Mourinho e la Roma tirano un sospiro di sollievo. Nicolò Zaniolo, costretto a saltare la sfida con la Lituania a causa di un trauma contusivo alla coscia, sarà regolarmente a disposizione per le prossime sfide dei giallorossi. Rientrato a Roma, il trequartista azzurro si è sottoposto a una visita specializzata e ad esami strumentali che non hanno riscontrato alcuna lesione. L'edema, riporta Sky Sport, è di ridotta entità, quindi domenica potrà scendere in campo contro il Sassuolo.