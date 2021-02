Lancia Messi, batte Mbappé: partita a due volti a Barcellona, con il PSG è 1-1 al 45'

vedi letture

Partita dai due volti fra Barcellona e Paris Saint Germain. A parte i primi brividi, fra un ter Stegen che sbaglia l'uscita e mette in moto Mbappé, Griezmann che si fa ipnotizzare da Navas e Icardi che si commuove di fronte alla porta spalancata. Per il resto non un grande spettacolo, almeno finché Kurzawa incrocia la corsa di De Jong per il rigore dell'1-0: dal dischetto Messi non sbaglia, bruciando l'ex Real Madrid Navas. Subito dopo Dembele avrebbe spazio per il raddoppio, ma la sua conclusione è strozzata.

Il PSG si sveglia intorno alla mezz'ora e trova subito il pari, perché l'apertura da dietro trova Kurzawa, croce e delizia della prima frazione, che arriva fino in fondo. Il suo appoggio a Verratti è comodo, l'esterno destro del centrocampista è poesia, lo scatto di Mbappé su Lenglet lo possono fare in pochi. L'1-1 è una folgore sotto la traversa e un fulmine a ciel sereno per il Barça, che rischia con il diagonale di Kurzawa e il tiro di Kean, entrambi neutralizzati dai guantoni di Ter Stegen.

Così il pari sembra il risultato più giusto, almeno fino al quarantacinquesimo, quando Icardi stacca prima di tutti e gira verso la porta. Portiere battuto ma palla che finisce solo sull'esterno della rete. Si chiude così un primo tempo, con il risultato sull'1-1.