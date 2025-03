Lautaro: "Ho dato tutto per l'Inter. In Qatar avevo una caviglia distrutta". E si commuove

Lautaro Martnez si è raccontato in un documentario dal titolo "In arte Lautaro", in cui l'argentino ha ripercorso la propria carriera attraverso delle immagini, pubblicato sui canali dell'Inter: "La vittoria del Mondiale fu una gioia bellissima, la coronazione per tutti i sacrifici che avevo fatto e che stavo continuando a fare visto che giocai con una caviglia distrutta, facendomi iniezioni continue per giocare. Già alla seconda gara non avevo più sensibilità alla caviglia.

A fine stagione non sapevo se operarmi. Io per l'Inter ho sempre dato tutto, anche cose che certe volte non si vedono (si commuove, ndr). Io arrivai a quel Mondiale perché non ho mai voluto saltare un allenamento o una partita della mia squadra. Mancare in Russia nel 2018 fu un colpo durissimo e arrivare in Qatar con quella caviglia non era quello che volevo".

La fascia di capitano nell'estate 2023.

"E' una cosa importante per tutti i campioni che l'hanno inossata in passato. Quando giocai la prima partita ero orgoglioso e felice, ma con la fascia o senza io sarei sempre lo stesso. Come capitano dico sempre di aver bisogno di tutti: la fascia la porto io ma la squadra è la cosa più importante, da quello più esperto al più giovane".

