Lazio a caccia di riscatto dopo Napoli. Ma per stasera con l'Udinese venduti solo 5 mila biglietti

Questa sera la Lazio tornerà in campo dopo il pesante ko subito contro il Napoli e Il Messaggero spiega quanto alta sia la voglia di Immobile e compagni di ripartire e mostrare una pronta reazione. Per farlo però, i giocatori di Sarri avranno a disposizione ben poco pubblico alle spalle: secondo Il Messaggero, infatti, sono poco più di 5000 i biglietti venduti per il match delle 20.45 contro l'Udinese.