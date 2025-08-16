Lazio-Atromitos, le formazioni ufficiali: Sarri con Castellanos, Mandas in porta
Altro test per la Lazio di Maurizio Sarri prima di iniziare a fare sul serio. Allo Stadio Centro d’Italia-Manlio Scopigno di Rieti i biancocelesti si apprestano ad affrontare i greci dell’Atromitos.
Di seguito, le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatori.
Lazio-Atromitos, le formazioni ufficiali
Lazio (4-3-3): Mandas; Lazzari, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Guendouzi; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. A disposizione: Furlanetto, Provedel, Rovella, Pedro, Romagnoli, Noslin, Tavares, Dia, Hysaj, Basic, Marusic. Allenatore: Maurizio Sarri.
Atromitos: Choutesiotis, Quini, Stavropoulos, Mansur, Uronen, Palmezano, Ouedraogo, Michorl, Tzovaras, Baku, Van Weert. A disposizione: Koselev, Athanasiou, Mountes, Tsakmakis, Papadopoulos, Tsingaras, Karamanis, Jubitana, Tsiloulis, Batos, Tsantilas, Ozegovic. Allenatore: Leonidas Vokolos.
Arbitro: Francesco Forneau (sez. Roma1)
Assistenti: Marco Scatragli - Emanuele Yoshikawa
Pre-season 2025/26
Sabato 16 agosto 2025, ore 20:00
Stadio Centro Italia - "Manlio Scopigno", Rieti